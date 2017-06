Betrapt! Prins Laurent knapt uiltje tijdens Koningin Elisabethwedstrijd

Door: FT

7/06/17 - 15u55 Bron: Eigen berichtgeving

© Screenshot RTBF.

De koninklijke familie heeft het deze week bijzonder druk en zwermt uit naar alle uithoeken van het land. Onze koning - genezen zo blijkt - maakt vandaag radio in het MNM-radiohuis in Leuven, de koningin opent als VN-ambassadrice de Europese Ontwikkelingsdagen in Brussel en prinses Astrid herdenkt in het kleine Mesen de grootste ontploffing uit de Eerste Wereldoorlog, aan de zijde van de Britse kroonprins William. En wat doet prins Laurent? Die knapt liever een uiltje, zo blijkt. Tijdens de Koningin Elisabethwedstrijd werd het buitenbeetje van ons vorstenhuis immers betrapt op een dutje. En de man had duidelijk zijn voorzorgen genomen: hij diepte uit zijn zak twee gele oordopjes op. Genieten van cellomuziek doe je blijkbaar met de ogen dicht... Betrapt!