Japanse keizer mag aftreden

De Japanse regering heeft vrijdag een wet goedgekeurd die keizer Akihito toelaat om in december 2018 af te treden. De keizer, die kampt met gezondheidsproblemen, had zelf in augustus vorig jaar laten weten dat hij graag zou aftreden. Momenteel is de troonsafstand van de keizer niet wettelijk geregeld in Japan.

Het parlement moet zich later op de dag nog buigen over het voorstel, dat in juni van kracht zou kunnen gaan. "De overheid verwacht dat de wet zonder problemen zal worden goedgekeurd", zei kabinetschef van de regering Yoshihide Suga.



De laatste keer dat een nog levende keizer werd opgevolgd, was zowat 200 jaar geleden. Daardoor was er eerst een herziening van de wet over het keizerlijke huis nodig vooraleer Akihito zou kunnen aftreden.



De wet die vrijdag werd gestemd is speciaal ontworpen voor Akihito, en houdt dus niet in dat toekomstige monarchen eveneens kunnen aftreden. Het blijft namelijk een uitdaging om een stabiele opvolging te verzekeren binnen de keizerlijke familie die steeds kleiner wordt. Deze week nog raakte bekend dat de Japanse prinses Mako het recht op de troon zal verliezen door zich te verloven.



Indien de wet wordt goedgekeurd, kan Akihito in december 2018 aftreden, wanneer hij 85 jaar wordt. Begin 2019 kan zijn oudste zoon Naruhito hem dan opvolgen.



Akihito, die in 1989 de troon besteeg na de dood van zijn vader Hirohito, onderging in 2003 een heelkundige ingreep wegens prostaatkanker en leed aan stressgerelateerde aandoeningen in 2008. In 2011 moest hij twee weken in het ziekenhuis opgenomen worden wegens bronchitis. Hij kreeg een overbrugging van vernauwde kransslagaders in 2012.



In augustus zei hij, in een zeldzame videoboodschap die werd uitgezonden op de Japanse televisie, dat hij zich "zorgen maakt over de moeilijkheid om mijn functies uit te oefenen als symbool van de staat".