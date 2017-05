Prinses na huwelijk niet langer lid keizerlijke familie

bewerkt door: mvdb

Prinses Mako (25). © reuters.

Japan De Japanse prinses Mako heeft zich verloofd met een oud-klasgenoot. De 25-jarige Mako, de oudste dochter van prins Akishino en prinses Kiko, trouwt waarschijnlijk volgend jaar. Zodra Mako haar jawoord heeft gegeven, stapt ze volgens de Japanse wet uit de keizerlijke familie. In Japan staat die regel al langer ter discussie.

Mako is verloofd met Kei Komuro. Hij is eveneens 25 jaar en leerde de prinses kennen tijdens hun studententijd. Het keizerlijk hofagentschap bevestigde de verloving van Mako aan Japan Times.



Volgens ingewijden leerden Mako en Kei elkaar zo'n vijf jaar geleden kennen toen ze beiden studeerden aan de International Christian University in Tokio. Kei zou al zijn voorgesteld aan Mako's vader prins Akishino, de jongere broer van kroonprins Naruhito.



De prinses is de eerste van de vier kleinkinderen van keizer Akihito die in het huwelijksbootje stapt.