Naaktfoto's van Thaise koning online delen? Dan riskeer je tot 15 jaar cel

Bewerkt door: LB

16/05/17 - 11u29 Bron: Telegraph, Daily Mail, Metro

Op majesteitsschennis staat in Thailand celstraffen tot 15 jaar. © Andrew MacG Marshall / Twitter.

Er zijn naaktfoto's opgedoken van de Thaise koning, die ook werd gefilmd in een veel te klein singletje. De Thaise autoriteiten, die een keihard beleid voeren inzake smaad aan de kroon en het delen van Facebookposts, hebben vervolging aangekondigd. Wie de beelden deelt, riskeert een celstraf van 15 jaar. Ook Facebook kan zich aan een proces verwachten.

EXCLUSIVE¿King Vajiralongkorn photographed today at the Segmüller furniture mall in Pasdorf near Munich pic.twitter.com/1eCLbpdr7Q — Andrew MacG Marshall (@zenjournalist) Tue Apr 25 00:00:00 MEST 2017

De beelden van koning Maha Vajiralongkorn in zijn weinig vorstelijke outfit werden genomen in een winkelcentrum in München. Daar was de toen nog troonopvolger vorig jaar in juli met zijn gemalin, generaal Nui. De autoriteiten hebben aangekondigd tot vervolging over te gaan indien de beelden (zie video hieronder) vandaag nog online staan.



Tijdelijke tatoeages

Op de beelden uit het winkelcentrum heeft de koning tatoeages op zijn armen en buik. Aangenomen wordt dat het om tijdelijke tatoeages gaat. Op de naaktvideo waarin de koning en zijn gemalin het naar hun zin lijken te hebben, zijn de tatoeages niet te zien.



Thailand heeft de video geblokkeerd, maar mensen delen er nog altijd kopieën van. Takorn Tantasith, woordvoerder van de Thaise commissie die toezicht houdt op televisie en telecommunicatie, verklaarde: "Als ook maar één ongeoorloofde pagina online blijft, zullen we juridische stappen zetten tegen Facebook". Thailand gaf Facebook tot 10 uur vanmorgen de tijd om de video te verwijderen, maar die deadline is voorbij. (lees verder onder de tweet)