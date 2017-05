Meghan Markle moedigt prins Harry aan tijdens polowedstrijd

AJA

7/05/17 - 12u45 Bron: ANP

© EPA/Photo News.

Prins Harry heeft zaterdag het beste van zichzelf gegeven tijdens een polowedstrijd voor het goede doel. Niemand minder dan zijn vriendin en actrice Meghan Markle (35) moedigde de 32-jarige prins aan.

Vrijdag nam prins Harry deel aan een benefietwedstrijd polo in Ascot, Berkshire. De prins haalde er geld op voor WellChild, een organisatie dat zieke kinderen helpt. Hij speelde ook voor zijn liefdadigheidsinstelling Sentebale, dat in het Afrikaanse Lesotho kansarme kinderen en kinderen met hiv en aids ondersteunt.



Meghan Markle kwam haar vriend aanmoedigen in een jurk van modeontwerper Antonio Berardi. Het koppel is nu tien maanden samen maar vertoonden zich tot nu toe weinig samen in het openbaar.



Het lijkt er nu op de Suits-actrice, die momenteel in Canada woont, helemaal klaar is om meer publieke evenementen bij te wonen. Vermoedelijk zal het koppel op 20 mei ook aanwezig zijn op de bruiloft van Pippa Middleton.

