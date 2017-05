Groot nieuws op til? Queen roept hele hofhouding bijeen op Buckingham Palace

SPS

4/05/17 - 08u24 Bron: Belga

De Britse koningin is 91 jaar geworden, haar man prins Philip blaast in juni 96 kaarsjes uit. © getty.

De Britse koningin Elizabeth II heeft vandaag heel haar hofhouding op Buckingham Palace bijeengroepen voor een "zeer ongewone" dringende vergadering. Dat melden verschillende Britse kranten. De pers is vroeg in de ochtend massaal naar het paleis getrokken.

Volgens de Daily Mail zijn er geruchten omtrent een nakende mededeling rond de monarch of haar echtgenoot prins Philip, de hertog van Edinburgh. Verschillende Britse media speculeren zelfs over het overlijden van die laatste. Persbureau Reuters meldde later dat er "geen aanleiding voor alarm" was over de gezondheid van de vorstin en haar gemaal. Het bureau baseerde zich op een "goedgeplaatste" bron binnen het paleis.



Volgens de Daily Mail is een bijeenroeping van het hele personeel niet ongewoon. Maar de manier waarop het deze keer is gebeurd, op het laatste ogenblik, is zeer ongewoon en suggereert dat er iets belangrijks in de lucht hangt. Zelfs personeelsleden van het buitenverblijf in het Schotse Balmoral zijn door de hoogste medewerkers van de koningin opgetrommeld.



