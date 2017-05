Belgische koper telt 6.600 euro neer voor mogelijke sabel van koning Leopold I

Door: redactie

3/05/17 - 23u45 Bron: Belga

Een Belgische koper legt 6.600 euro neer voor een sabel die mogelijk heeft toebehoord aan de eerste koning der Belgen, Leopold I. Dat zegt veilinghuis Bernaerts, dat het object gisterenavond veilde.

De sabel is afkomstig van de familie Greiner. Zeven generaties geleden zou Gustave Greiner - de privésecretaris van de eerste Belgische koning - de sabel van een stervende vorst hebben gekregen uit dankbaarheid voor bewezen diensten. Leopold zou het wapen zelfs hebben gedragen tijdens zijn eedaflegging.



Gestolen schede

Het is niet 100 procent zeker dat het steekwapen effectief heeft toebehoord aan de koning. Er zijn staatsportretten, maar daarop is een exemplaar met een schede te zien. Die schede zou evenwel gestolen zijn. Volgens de verkoper is er toch zekerheid over het artefact omdat het ook werd gebruikt in een tentoonstelling over het koningshuis.



Catalogusprijs

De catalogusprijs werd op 3.000 tot 4.000 euro gezet. "Er werd geboden over de telefoon en via onze biedplatformen tot de uiteindelijke hamerprijs van 6.600 euro", zegt een tevreden Peter Bernaerts van het gelijknamige veilinghuis in Antwerpen.



Inclusief de veilingkosten betaalt de koper - een Belg - uiteindelijk 8.318 euro.