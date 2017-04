De "usfie" van het Nederlandse koningspaar: vind jij hen op deze foto?

Bewerkt door: FT

Willem-Alexander heeft z'n verjaardag gevierd met een hele hoop mensen. Dat blijkt uit deze foto. © anp.

De Nederlandse koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben gisteravond, vrijdag, met honderden Nederlanders geposeerd voor een gigantische foto. Die werd gemaakt na afloop van het diner dat de koning gaf voor 150 mensen die net als hij op 27 april jarig zijn. "Ik heb ooit eens in een speech gezegd dat Nederland niet uit zeventien miljoen selfies bestaat, we willen het dan ook iets anders noemen", zei Willem-Alexander voor aanvang van het diner over de bijzondere foto. "Een 'usfie', want wifi zal waarschijnlijk al een beschermde naam zijn. We maken op de Dam een usfie van ons allemaal samen en door de wonderen van de techniek zal iedereen daar ook heel goed herkenbaar op zijn." De foto is een zogenaamde gigapixelfoto waarin zover kan worden ingezoomd, dat iedereen zichzelf terug kan vinden. Vind jij het koningspaar?