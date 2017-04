Prins Harry zocht hulp om dood moeder te verwerken: "Twee jaar totale chaos"

kv

17/04/17 - 03u28 Bron: The Telegraph

© epa.

De Britse prins Harry (32) heeft in een interview met de Britse krant The Telegraph vertelt dat hij als twintiger na twee jaar "totale chaos" beroep deed op een therapeut om de dood van zijn moeder te helpen verwerken.

Twintig jaar emoties afgesloten

Prinses Diana, 'Lady Di' © EPA .

Harry was twaalf toen zijn moeder, prinses Diana, omkwam in een auto-ongeval en vertelt dat hij vervolgens bijna twintig jaar lang "al zijn emoties afsloot".



"Mijn manier om ermee om te gaan was mijn kop in het zand te steken, te weigeren om ooit aan mijn moeder te denken, want waarom zou dat helpen? Het zou je alleen maar triest maken, het brengt haar niet terug. Dus vanuit emotioneel perspectief dacht ik 'ok, laat je emoties nooit ergens deel van uitmaken'. Dus ik was een typische 20-, 25-, 28-jarige die rondliep en zei 'het leven is geweldig' of 'het leven is prima' en dat was het ook. Maar toen had ik een paar gesprekken en plots kwam al dat verdriet dat ik nooit verwerkt had naar boven," aldus prins Harry.



De prins prijst zich gelukkig dat het hem "maar twee jaar totale chaos" heeft gekost voor hij erover leerde te praten. "Ik kon er gewoon niet aan uit," zegt hij, "ik wist niet wat er met me scheelde".