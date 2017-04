Prins Harry's geheime vakantie lekt razendsnel uit

KVE

Prins Harry heeft zijn 'geheime' vakantie in Canada niet lang geheim kunnen houden. Paparazzi hebben zijn aankomst bij het huis van vriendin Meghan Markle in Toronto vastgelegd. Harry probeerde zijn gezicht nog enigszins te verbergen, maar zijn verblijf bij zijn vriendin was meteen nieuws in Groot-Brittannië en Canada.

"Harry flies to Toronto for Easter with Meghan" kopte de Daily Mail vanmorgen. Het bericht ging vergezeld van foto's van Harry, die een honkbalpet op had en een weekendtas achteloos over zijn schoeder droeg. "Ze hebben elkaar al enkele weken niet gezien", wist de Telegraph. Meghan was eind maart in Londen en daarvoor trof het paar elkaar op een bruiloft in Jamaica.



Harry heeft al eens geklaagd over de opdringerige media-aandacht voor zijn vriendin, die bijvoorbeeld woensdag ook werd gefotografeerd toen ze naar haar yogalessen ging. De prins zal er alles aan doen om het paasweekeinde onopgemerkt te blijven, maar dat is met paparazzi voor de deur bijna onmogelijk.