Koningin Mathilde schenkt Gentse metekind... zilveren schaal

13/04/17 - 16u56 Bron: Belga

Het gezin Tebbi-Sadki, met links de kleine Zaineb, het metekind van koningin Mathilde. © photo news.

Koningin Mathilde heeft haar Gentse metekind een zilveren schaal geschonken. Het cadeau werd overhandigd door de Gentse burgemeester Daniël Termont (sp.a). De koningin werd vorige week meter van de zes maanden oude Zaineb, de zevende opeenvolgende dochter uit het gezin Tebbi-Sadki.

Het gezin en enkele familieleden en vrienden werden deze namiddag onder ruime persbelangstelling ontvangen in het Oostenrijks Salon van het Gentse stadhuis. In het pakje van de koningin zat een zilveren schaal. "Die krijgt een centrale plaats in ons huis, maar wel veilig in een kast", zei trotse mama Hadjira Sadki.



Burgemeester Termont mocht voor het eerst in zijn tienjarige burgemeesterscarrière een cadeau in naam van de koninging overhandigen. Hij bracht ook een herinnering naar boven waarbij de vader van het gezin, Embarek Tebbi, tijdens een ongeval in Algerije levensgevaarlijk gewond raakte. "Als ik hier doorgeraak zal ik een grote familie stichten, zei de man op zijn ziekbed. En hij heeft woord gehouden", grapte Termont.



Elf jaar in Gent

De vader, die eigenlijk ook graag een zoon had gehad, zegt dat het bij zeven kinderen blijft. "We hebben veel werk in het huishouden. Hadjira is al 42. Ik zal thuis de enige man blijven tussen acht vrouwen." De familie, die via Frankrijk in 2003 in Brussel terechtkwam en ondertussen elf jaar in Gent woont, heeft dochters van 17, 15, 5, 1, een tweeling van 9 en dus nu ook de zes maanden oude Zaineb.



De stad Gent overhandigde de moeder een ruiker bloemen, de kleinste kinderen kregen een kleurboek en stiften. Voor de twee tienerdochters had burgemeester Termont een echte Gentse "kabas" (handtas).