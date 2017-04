Koningin Mathilde wordt meter van zevende kind in Gents gezin

MVDC

Koningin Mathilde heeft het meterschap aanvaard van baby Zaineb, het zevende kind van het gezin 'Tebbi-Sadki' uit Gent. Dat heeft de persdienst van de stad Gent gemeld.

"Koning Filip was al peter van twee kinderen. Nu is koningin Mathilde ook meter geworden van een tweede, zevende kind in een gezin", zegt Rafike Yilmaz, woordvoerster van het paleis. "Deze situatie komt ook niet zo vaak voor." Baby Zaineb, de zevende opeenvolgende dochter van het gezin 'Tebbi-Sadki', werd geboren op 20 oktober vorig jaar. De ouders wilden een groot gezin en die droom is voor hen uitgekomen. "Koningin Mathilde heeft met veel plezier het meterschap van Zaineb aanvaard", aldus nog de Gentse persdienst.

Kerstconcert

Het is een traditie dat een lid van het vorstenhuis peter of meter wordt van het zevende kind in een gezin. Dit houdt in dat het petekind een cadeau krijgt bij aanvang van het peter- of meterschap. Wanneer het kind vijftien jaar wordt, volgt er een uitnodiging voor het kerstconcert op het paleis.