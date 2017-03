Rechtbank beslist: Albert II is niet de wettelijke vader van Delphine Boël

KV

28/03/17 - 19u37 Bron: Le Soir, VTM Nieuws

Het gerecht van Brussel heeft een oordeel geveld in de zaak Boël: Jacques Boël blijft wettelijk de vader van Delphine, zelfs al is er geen biologische band. Daarmee is Delphines eis om erkend te worden als de dochter van koning Albert II onontvankelijk.

Boël had een procedure aangespannen omdat ze erkend wilde worden als de dochter van Albert II. Om dat te laten gebeuren, moest eerst aangetoond worden dat Jacques Boël niet haar vader is.



Hoewel uit DNA-onderzoek blijkt dat Jacques Boël helemaal niet de biologische vader van Delphine is, heeft de rechter nu beslist dat Jacques wel degelijk als haar vader kan beschouwd worden, omdat hij zich altijd zo gedragen heeft: Delphine draagt zijn naam en groeide op in zijn gezin. Volgens de rechter is een biologische band immers niet voldoende om het vaderschap aan te tonen.



Daarmee steekt de rechtbank ook een stokje voor de volgende stap in de procedure, waarbij uit DNA-onderzoek zou moeten blijken of Albert II inderdaad de biologische vader van Boël is. Aangezien ze nu wettelijk de dochter van Jacques Boël blijft, kan de vrouw immers geen DNA-staal van de koning opeisen voor de rechtbank.