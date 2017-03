"Kus hen niet en neem jullie onesie mee": met deze tips zullen Filip en Mathilde zich meteen thuis voelen tijdens hun staatsbezoek aan Denemarken

Koen Van De Sype

Koning Filip en koningin Mathilde vertrekken morgen voor een tweedaags bezoek aan Denemarken. Het gaat om hun allereerste staatsbezoek aan het land als koningspaar. Nikolaj Tyge Gertz - een Deen die al twee jaar in ons land werkt voor het Deense schoonmaak- en cateringbedrijf ISS - kroop in zijn pen en geeft ons vorstenpaar tien tips mee voor een rimpelloze passage.

1. Kus de Denen niet op de wang Denen schudden elkaar alleen de hand. "Elkaar kussen bij een begroeting, zoals jullie Belgen vaak doen, is not done. Zeker niet op het werk. Dat is veel te intiem om te doen met iemand met wie je geen nauwe band hebt", zegt Nikolaj.

2. Kom op tijd op jullie afspraken Denen plannen hun dag bijzonder strak. "We houden er niet van dat vergaderingen te laat beginnen of uitlopen. Omdat we onze werkdagen heel efficiënt organiseren, kunnen we ook kortere dagen werken. Ook bij ISS in België werken we op die Deense, gestructureerde manier. En iedereen stelt die aanpak op prijs."

3. Plan geen bezoeken na 16 uur Iedereen kan daardoor om 16 uur naar huis. "Hopelijk heeft koning Filip niet te veel bezoeken gepland na 16 uur. We zijn echte familiemensen die liever vroeg thuis zijn dan nog wat te socializen op het werk", zegt Nikolaj.



4. Neem jullie onesies mee naar Denemarken Denen houden het graag gezellig. Hygge is een centraal begrip in de Deense samenleving. "Alles kan hygge zijn: de sfeer, het interieur, het gezelschap, wat we eten en drinken. Hygge is deel van onze identiteit. We zijn niet voor niets het op één na gelukkigste volk ter wereld."

5. Begin al maar te oefenen in sarcasme en zelfspot Denen hebben een bijzonder gevoel voor humor. "Sarcasme is onze favoriete vorm van humor. Maar dan écht sarcasme, zonder smileys. En dat begrijpen Belgen niet altijd", zegt Nikolaj. "Bovendien zijn we minder serieus over onszelf, want we houden ervan om met onszelf te lachen. Iets wat veel Belgen toch een vreemde gewoonte blijven vinden."

6. Hotelkamer vergeten af te sluiten? Geen probleem! Een Belg gaat de deur niet uit zonder twee keer te controleren of hij de deur goed gesloten heeft. "We hebben in Denemarken misschien meer vertrouwen in onze omgeving. We maken ons geen zorgen als we een deur hebben vergeten te sluiten, of wanneer we onze bezittingen onbewaakt moeten achterlaten."

7. Regels zijn regels "Belgen zoeken naar manieren om de regels om te buigen, houden van achterpoortjes. Iets waar Denen allergisch voor zijn. Voor de Denen geldt: regels zijn regels. Op alle gebieden: in het verkeer, bij het betalen van belastingen en het gebruik van alcohol."

8. Spreek CEO's met hun voornaam aan Denemarken blijkt een echte voornamencultuur te zijn. "Doe maar gewoon is ons devies en dat geldt ook voor onze CEO's", klinkt het. "Ze staan altijd en voor iedereen open. Je kan ook gewoon bij hen binnenlopen op het werk."



9. Durf tegen te spreken Dat Denen een bijzonder open bedrijfscultuur hebben, blijkt ook nog op een andere manier: "We zijn op het werk niet bang om te laten merken dat we het niet eens zijn met iets, of om dingen in vraag te stellen. Zelfs wanneer we op die manier tegen onze bazen ingaan. We houden ervan om te discussiëren, we nemen de dingen niet zomaar als vanzelfsprekend aan."

10. Focus op het resultaat Als het op werken aankomt, komt de Viking in de Denen boven. "De focus ligt op het resultaat, we gaan recht op het doel af. Denen zijn kanjers in teamwork. En we zijn niet te beroerd om de dingen groots te zien. Net als de Vikings, laten we ons niet makkelijk afschrikken om te bereiken wat we willen. Wat wellicht een stuk het succes van zoveel Deense multinationals verklaart", zegt Nikolaj.