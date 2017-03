Door: redactie

6/03/17

Koningin Paola is goed aan het revalideren, maar het gaat langzaam. Dat meldt het paleis. De 79-jarige koningin brak half februari haar heup en moest geopereerd worden.

De koningin verblijft nog steeds in het revalidatiecentrum van het Brusselse ziekenhuis Saint-Luc. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis zal kunnen gaan.



Paola lag rond de jaarwisseling al een week in het Brusselse ziekenhuis, nadat ze bij een val een wervelfractuur had opgelopen.