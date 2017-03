"Deze geheime signalen geeft koningin Elizabeth"

D

De koningin en haar handtas. © afp.

De Britse koningin Elizabeth, die dit jaar 65 jaar op de troon zit, heeft regelmatig ontmoetingen met zowel burgers als hoogwaardigheidsbekleders en beroemdheden. Volgens een expert die het gedrag van de koningin heeft bestuurd, geeft Elizabeth op een slimme manier signalen als ze bijvoorbeeld een gesprek wil beëindigen.

De koningin gebruikt haar handtas - steevast van het merk Launer - en haar trouwring om haar medewerkers te vertellen hoe ze het heeft. Dat vertelt Hugo Vickers, schrijver en journalist die onder meer een boek over de moeder van Elizabeth schreef.



Hoge nood

Zodra de Launer van de ene naar de andere hand wordt veplaatst, is Elizabeth wel klaar met de persoon die tegen haar spreekt. Als ze discreet haar trouwring aanraakt, betekent het dat de nood hoog is: een medewerker moet haar snel te hulp schieten om de conversatie waarin de koninging verwikkeld is te beëindigen. Zodra ze haar handtas op tafel zet, betekent het dat ze weg wil, aldus The Daily Mail.



Beleefd

Het einde van zo'n gesprek wordt overigens heel beleefd aagepakt, aldus Vickers. Een medewerker benadert de gesprekspartner, omdat iemand anders hem of haar zogenaamd heel graag wil ontmoeten.