Queen geeft prei aan militairen

Door: redactie

4/03/17 - 00u12 Bron: ANP

© getty.

Koningin Elizabeth heeft vrijdag ter gelegenheid van de feestdag van de heilige David prei uitgedeeld aan militairen van The Royal Wesh. Dat deed ze in Lucknow Barracks in Tidworth. St David is de patroonheilige van Wales en de prei is net als de narcis een van de nationale symbolen van Wales.