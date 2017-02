Het geheime rugbyverleden van koning Filip

Sven Spoormakers

video "Hij had talent voor sport, dat zag je meteen. Inzicht ook. En aan inzet ontbrak het hem niet. Maar technisch, tja..." Luc Willems spreekt nog altijd met het diepste respect over zijn pupil bij de Brusselse rugbyclub Avia in 1978. Het was dan ook niet de eerste de beste: koning Filip - toen nog prins. Een terugblik op een vergeten verleden.

De beelden zijn gedraaid op een grijze winterdag in 1978, op de terreinen van de luchtmachtbasis in Evere. Daar was in die tijd rugbyclub Avia gevestigd, en Filip - toen nog een prins van 17 jaar en als de tweede in rij om zijn oom Boudewijn op te volgen nog op een zijspoor in de koninklijke familie - was er lid.



Het moet dertig jaar geleden zijn dat Luc Willems (68) de beelden zag. Hij is de man in het rood die naast Filip loopt. "Jaja, dat ben ik. En de prins, hé." Het emotioneert hem. Slikt een paar keer voor hij vertelt. Want al is het filmpje wazig, zijn herinneringen zijn nog haarscherp. "Die dag stond Albert, toen ook nog gewoon prins, naast het veld. Een beetje verstopt om niet op te vallen. Hij kwam Filip oppikken - normaal bracht ik hem terug naar huis, in ­Kasteel Belvédère. Toen de training afgelopen was, hoorden we hem roepen: 'Filip! Filip!' Maar Filip had geen zin: 'Doe maar alsof je hem niet hoort.' Dus bleven we lopen, terwijl Albert steeds dwingender gesticuleerde. We hebben zeker tien minuten over en weer ge­lopen tot Albert het wachten écht beu was en zich boos maakte." Het is maar één van de tientallen kleine anekdotes die opborrelen, daar in de veranda van Willems' huis in Kasteelbrakel. Overal op de tafel liggen foto's in stapeltjes, maar er is geen één van een rugbyspelende prins Filip. "Een ­officiële ploegfoto is er nooit gemaakt. Maar kijk, ik heb zijn licentie nog." Een zwart-wit pasfoto toont Filip als late puber. Het document van geel, dik ­papier bewaart Luc in een kadertje.



