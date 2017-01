Premier Michel waarschuwt prins Laurent: "Nog één misstap en dotatie kwijt"

Door: redactie

Premier Charles Michel heeft prins Laurent een standje gegeven na zijn recente harde kritiek op zijn eigen familie en op verschillende politici. Daarbij dreigde de premier de prins zijn dotatie af te pakken als hij nog een misstap begaat.

Een "gemoedelijk, maar toch stevig gesprek". Zo omschrijven bronnen in de Wetstraat het gesprek tussen Michel en de prins. De premier had Laurent op 'de 16' uitgenodigd om diens wetgeving over de dotaties op te frissen. Dat was nodig, nadat ­Laurent begin december zwaar had uitgehaald naar ­iedereen die hem al jaren "beschimpt" en "lastigvalt". Politici en familie moesten hem met rust laten, verklaarde hij na afloop van een colloquium in de Senaat. Eerder noemde Michel die uitspraken al "ongepast" en vroeg hij "respect voor het parlement", waarop hij aankondigde Laurent op het matje te roepen. Dat is op 16 januari gebeurd.



Gedragsregels

"De ontmoeting heeft een uur geduurd", vertellen politieke insiders. "De eerste minister heeft twee gedragsregels uit de wetgeving benadrukt. De eerste is dat leden van de koninklijke familie voorzichtig moeten zijn als ze in het publiek spreken." Als tweede belangrijke principe haalde Michel aan dat een ontmoeting met een buitenlandse politicus steeds moet worden goedgekeurd door de minister van Buitenlandse Zaken.



Die laatste regel brak de prins afgelopen herfst door zonder medeweten en toestemming van minister ­Didier Reynders af te spreken met de premier van Sri Lanka.



Al tweede ultimatum

De premier heeft de prins duidelijk gemaakt dat als hij de gedragsregels aan zijn laars blijft lappen, hij bij de volgende misstap zijn dotatie kwijt is. De prins ontvangt op dit moment een staatstoelage van 308.000 euro per jaar.



In 2011 werd de prins ook al eens op het matje geroepen door toenmalig premier Yves Leterme, nadat hij zonder toestemming naar Congo was gereisd en contacten had met Libische diplomaten.