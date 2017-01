Lord Snowdon, ex-schoonbroer van the Queen, overleden

Door: redactie

Lord Snowdon, de Britse fotograaf en vroegere echtgenoot van wijlen prinses Margaret, is overleden. Hij is vandaag op 86-jarige leeftijd vredig in zijn huis gestorven. Dat deelde een woordvoerder van de familie mee. Lord Snowdon en Margaret waren 18 jaar lang getrouwd. Beiden hadden elkaar wederzijds beschuldigd van affaires tijdens hun huwelijk.