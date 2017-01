Prins William troost meisje (9) wiens vader stierf: "Ik verloor mijn mama ook toen ik jong was"

Door: redactie

11/01/17 - 21u56 Bron: The Telegraph

Prins William bezocht vandaag een rouwcentrum in London en praatte er met de 9-jarige Aoife die haar vader verloor. © photo news.

Een aandoenlijk moment tijdens een bezoek van de Britse prins William en zijn vrouw Kate aan een Londens rouwcentrum. De prins troostte er een meisje van 9 dat haar vader verloren was: "Ik verloor mijn mama ook toen ik heel jong was."

"Weet je wat er met mij gebeurd is?", vroeg prins William aan de 9-jarige Aoife. "Ik verloor mijn mama ook toen ik heel jong was. Ik was 15 en mijn broer was 12. Praat je veel over je papa? Het is heel belangrijk om erover te praten."



Volgens Aoifes moeder was het een erg emotioneel moment toen de prins plots over zijn moeder, wijlen prinses Diana, begon te praten. "Als mijn kinderen iets moeten onthouden van vandaag, is het dat het heel belangrijk is om erover te spreken", zegt ze aan de Britse krant 'The Telegraph'.



Prins William uitte nochtans zelden zijn gevoelens na de dood van zijn moeder. Maar tegen een rouwende jongen in het centrum zei hij vandaag dat hij "heel kwaad" was toen zijn moeder stierf.



Het is dit jaar 20 jaar geleden dat prinses Diana om het leven kwam bij een auto-ongeluk in Parijs.