Koningin Paola weer thuis na wervelbreuk

Door: redactie

8/01/17 - 17u39

Koning Albert en koningin Paola op 12 december 2016. © belga.

Koningin Paola (79) is sinds dinsdag weer thuis. Dat heeft het paleis vandaag bevestigd aan de VRT na een tweet van het RTL-programma Place Royale. Ze herstelt op het kasteel Belvédère van een wervelfractuur na een ongelukkige val.

Prinses Claire en prins Laurent brachten op 29 december een bezoek aan Paola. © belga.

Paola heeft een week in het ziekenhuis gelegen. Op 28 december belandde Paola in het universitair ziekenhuis Saint-Luc in het Brusselse Sint-Lambrechts-Woluwe. De echtgenote van koning Albert had een breuk in een wervel opgelopen door een val. Het paleis maakte destijds bekend dat de revalidatie maanden gaat duren.



De breuk heeft geen neurologische complicaties veroorzaakt, aldus het paleis. Paola kreeg onder anderen bezoek van haar zoon prins Laurent, zijn vrouw Claire en hun kinderen.