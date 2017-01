Queen voor het eerst sinds lang weer in openbaarheid

Door: redactie

8/01/17 - 14u52 Bron: Belga

© ap.

Koningin Elizabeth is voor het eerst in 2017 in het openbaar verschenen. Het Britse staatshoofd woonde vandaag een kerkdienst bij in St. Mary Magdalene in Sandringham, samen met haar echtgenoot prins Philip en haar kleinzoon prins William en zijn vrouw Catherine. Ook Catherine's familieleden Pippa, Michael en James Middleton woonden de kerkdienst bij.