Koningin Silvia voelt spoken in Zweeds paleis

Door: redactie

3/01/17 - 21u42 Bron: BuzzR

© EPA.

Het Zweedse koninklijke paleis Drottningholm wordt niet alleen bewoond door koning Carl XVI Gustaf en koningin Silvia. Volgens de vorstin spookt het namelijk in het slot.

"Er zijn hier kleine vrienden... geesten'', onthult Silvia in een documentaire die de Zweedse publieke omroep SVT deze week uitzendt. Bang is de 73-jarige koningin niet, volgens haar zijn de geesten niet kwaadaardig. "Ze zijn vriendelijk. Maar soms voel je dat je niet helemaal alleen bent.''



Prinses Christina, de oudere zus van de koning en Silvia's schoonzus, bevestigt de aanwezigheid van geesten in Drottningholm. "Er is zo veel energie in dit huis. Het zou vreemd zijn als het geen gedaantes zouden zijn'', zegt ze in hetzelfde programma.



Drottningholm werd in de zestiende eeuw gebouwd in opdracht van de toenmalige koning Johan III. Sinds 1991 staat het gebouw op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.