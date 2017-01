Alain Gerardy (49) nieuwe protocolchef koning

Door: redactie

3/01/17

Alain Gerardy assisteert koning Filip bij diens bezoek aan de Waals-Brabantse hoofdstad Waver. Foto uit 2013. © photo news.

Het koninklijk paleis heeft de 49-jarige Alain Gerardy benoemd tot nieuwe protocolchef. Dat maakt het hof vandaag bekend. Gerardy was al adjunct-protocolchef sinds 2013, en vervangt viceadmiraal Pierre Warnauts, die op 31 december met pensioen is gegaan.

De nieuwe protocolchef komt uit Rixensart, in Waals-Brabant, en heeft er een lange militaire carrière opzitten als luitenant-kolonel en stafbrevethouder bij de luchtmacht.



Gerardy was de adviseur van Filip en Mathilde voor koning Albert troonsafstand deed. Hij verhuisde in 2013 mee met het huidige koningspaar naar het Huis van de Koning, dat de medewerkers van de vorst omvat. Daar werd hij adjunct-protocolchef.



Alain Gerardy vervangt zijn chef en viceadmiraal Pierre Warnauts, die op 31 december op pensioen is vertrokken. De 65-jarige Bruggeling Warnauts was al sinds 1989 verbonden aan het paleis, eerst als ordonnansofficier (een soort van persoonlijke assistent, nvdr) van koning Boudewijn.



Later werd hij protocolchef onder koning Albert, een functie die hij tot nu ook onder koning Filip bleef uitoefenen.