Britse royals hebben honderden stalkers

Door: redactie

29/12/16 - 14u50 Bron: ANP

© epa.

De Britse koninklijke familie heeft honderden stalkers. Een speciale politie-eenheid houdt zo'n vierhonderd obsessieve fans in de gaten, meldt Daily Mirror.

De eenheid, het Fixated Threat Asessment Centre (FTAC), zoekt ook op het internet naar mogelijke gevaren voor koningin Elizabeth en haar familieleden. De laatste jaren is het aantal doorverwijzingen naar de speciale eenheid bijna verdubbeld.



Volgens Daily Mirror kreeg FTAC in 2014 73 tips, in de eerste elf maanden van dit jaar waren dat er al 137. De afgelopen drie jaar werden elf personen aangehouden die een gevaar vormden voor de koninklijke familie.



Geregeld worden mensen opgepakt die proberen Buckingham Palace binnen te dringen. Dit jaar werden zeker vijf indringers in de kraag gevat voor ze bij Elizabeth of een van haar familieleden wisten te komen. Soms zijn binnensluipers de beveiligers wel te slim af. Zo werd inbreker Michael Fagan bekend doordat hij in 1982 tot in de slaapkamer van Elizabeth wist te komen.