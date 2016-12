Koningin Paola loopt wervelfractuur op bij val, maanden revalidatie

Door: redactie

28/12/16 - 18u19

© photo news.

Koningin Paola is opgenomen in het ziekenhuis met een wervelfractuur, veroorzaakt door een val. Dat deelt het koninklijk paleis mee. Haar herstel zou verschillende maanden duren.

"Als gevolg van een wervelfractuur, veroorzaakt door een val, is koningin Paola in de Cliniques universitaires Saint Luc te Brussel opgenomen", klinkt het in het persbericht. "Gelukkig heeft het letsel geen neurologische complicaties veroorzaakt. De revalidatie van koningin Paola zal meerdere maanden duren."



Het ziekenhuis onthoudt zich van meer commentaar. Volgens Pierre-Emmanuel De Bauw, de woordvoerder van het paleis, is het nog te vroeg om te zeggen hoe lang de 79-jarige koningin in het ziekenhuis zal moeten verblijven. Over de omstandigheden van de val wil het paleis niets kwijt. "Het is gebeurd in de privésfeer en behoort dus tot het privéleven van de koningin."