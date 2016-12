De Wever: "Koning Albert was een marionet van de PS"

Door: redactie

25/12/16 - 20u30 Bron: VTM NIEUWS

video N-VA-voorzitter Bart De Wever vindt dat koning Albert bij momenten een marionet was van ex-premier Elio Di Rupo en de PS. Dat zei hij vanavond in een reportage van het VTM magazine Royalty.

De Wever reageert daarmee op uitspraken van Di Rupo. Die zei vorige week in Royalty dat hij de koning in 2013 vroeg om het nieuws over de troonafstand drie maanden stil te houden. Want de ex-premier vreesde dat de N-VA het land zou ontwrichten.



"Ik denk dat ik de waarheid geen geweld aandoe als ik zeg dat in 2010 de koning er alles aan gedaan heeft om het mij zo moeilijk mogelijk te maken. Je ziet dat alleen al aan de hoeveelheid initiatief dat er is gegeven aan diverse spelers. Wij waren veruit de grootste partij, maar de kleinste initiatiefnemer." De koning speelde toen volgens De Wever een duidelijke politieke rol.