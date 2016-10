Door: redactie

16/10/16 - 03u01 Bron: Belga

Het koningspaar tijdens hun bezoek aan Japan © belga.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn terug in België. Het vliegtuig dat hen terugbracht uit Japan, waar ze op staatsbezoek waren, landde afgelopen nacht op Melsbroek.

De terugreis verliep moeilijker dan gepland. Omdat er voor een geplande tussenlanding in Oelanbataar te veel wind was, moest het vliegtuig worden afgeleid naar een Chinese luchthaven. In totaal duurde de terugreis 23 uur.