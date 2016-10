Thailand rouwt jaar om Bhumibol, enige zoon (64) wordt opvolger

Door: redactie

13/10/16 - 15u58 Bron: Belga

Voor het ziekenhuis in Bangkok zijn duizenden rouwenden samengekomen. © ap.

De meer dan waarschijnlijke opvolger van de vandaag overleden koning Bhumibol Adulyadej, die meer dan 7 decennia op de Thaise troon zat, is kroonprins Vajiralongkorn, zelf ook al 64 jaar oud en officier in het Thaise leger.

Kroonprins Vajiralongkorn, op 5 december 2015, de Thaise nationale feestdag, tevens de verjaardag van zijn vandaag overleden vader koning Bhumibol. © afp. Kroonprins Vajiralongkorn nam vorig jaar het voortouw in het massa-evenement 'Bike for dad'. © epa. © ap.

De chef van de Thaise junta, die momenteel de plak zwaait in het Aziatische land, heeft ook al laten weten dat de zoon inderdaad de overleden koning opvolgt. Generaal Prayut Chan-O-Chava kondigde meteen ook een rouwperiode aan van liefst een jaar. De verwachting is dat de crematie van de vorst ook pas over een jaar zal plaatsvinden.



In de tussentijd zijn er tal van plechtigheden op en rond het koninklijk paleis in Bangkok en worden er voorbereidingen getroffen voor de bouw van een speciaal tijdelijk koninklijk crematorium op Sanam Luang, het koninklijk (crematie)veld ernaast. De laatste koninklijke crematie vond daar in 2012 plaats.



De koning had zijn eniggeboren zoon al in 1972 aangeduid als opvolger. Hij kreeg toen - om alle misverstanden uit te sluiten - de titel van kroonprins. De zoon hield zich lange tijd op de achtergrond, maar werd sinds kort actiever als het ging om koninklijke aanwezigheidspolitiek. Zo nam Vajiralongkorn vorig jaar het voortouw bij het massa-evenement 'Bike for Mum' (Fietsen voor mama) om de 83ste verjaardag van zijn moeder, koningin Sirikit, te vieren. Zo'n 40.000 royalisten sprongen toen op hun fiets om mee te vieren. Het werd zo een groot succes dat de prins meteen in hetzelfde jaar een Bike for Dad (Fietsen voor papa) organiseerde.



Villa in München

Vajiralongkorn hield zich de laatste jaren vooral op in het Duitse München, waar hij in een riante eigen villa woont. Daarnaast heeft hij nog een paleis in Bangkok. In 2011 legde het Duitse gerecht Vajiralongkorns privévliegtuig, een Boeiing 737, aan de ketting omwille van de schulden die de Thaise overheid onbetaald had gelaten aan een Duits bedrijf. De Thaise regering kwam wel snel tussenbeide om de "zaak op te lossen".



Drie keer getrouwd

Vajiralongkor's privéleven blijft in Thailand onbesproken, maar dat kan te wijten zijn aan de zware straffen die op majesteitsschennis staan met celstraffen van 3 tot 15 jaar. De man is drie keer getrouwd, hij heeft vijf zonen en twee dochters. De zonen leven allemaal in het buitenland. Alleen de dochters draven regelmatig op bij publieke manifestaties. Prinses Bajrakitiyabha, het eerste kleinkind van Bhumibol, werd inmiddels al aangesteld tot Goodwillambassadeur voor Vrouwenzaken van de Verenigde Naties sinds 2008 en ze heeft er ook een termijn als ambassadeur van Thailand opzitten in Oostenrijk tussen 2012 en 2014. Prinses Sirivannavari heeft een loopbaan als mode-ontwerpster uitgebouwd.



Vajiralongkorn, geboren in Bangkok op 28 juli 1952, heeft één oudere en twee jongere zussen. Hij verliet zijn geboorteland op zijn dertiende om in Groot-Brittannië en in Australië te studeren. Hij beëindigde zijn militaire studies in Australië in 1975 en werd vervolgens kapitein in het Thaise leger.