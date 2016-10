Filip en Mathilde in Japan: op uitstap met de keizer en op bezoek bij de premier

Door: redactie

12/10/16 - 16u40 Bron: Belga

© photo news.

Koning Filip en koningin Mathilde maakten woensdag tijdens het staatsbezoek in Japan een uitstap samen met het Japanse keizerlijke paar. Woensdagavond mochten ze aan tafel bij premier Shinzo Abe.

Het staatsbezoek moet 150 jaar diplomatieke betrekkingen tussen België en Japan bekronen en tegelijkertijd de economische en academische banden tussen beide landen versterken.



Woensdag zette koningin Mathilde de ochtend in met een toespraak op een seminarie over toerisme. De aanslagen in Parijs en Brussel hebben de komst van Japanse toeristen naar ons land sterk doen afnemen. Om de Japanner te overtuigen toch terug op reis te komen naar ons land, wilden de toerismeagentschappen van Vlaanderen, Brussel en Wallonië de toeristische troeven van ons land nog eens in de kijker zetten.



Het grootste deel van de dag spendeerden de koningin en koningin echter op een daguitstap met het keizerlijke echtpaar. Keizer Akihito en keizerin Michiko namen Filip en Mathilde mee met de trein naar Yuki, een kleine stad die een jumelage heeft met Mechelen. Het Belgisch vorstenpaar mocht er onder andere luisteren naar een jongerenfanfare die er "Sans toi Ma Mie" bracht, de hit uit 1962 van de Belgische zanger Adamo.



Woensdagavond ging het koningspaar, samen met de verschillende minister-presidenten en de intussen nagereisde staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, langs bij premier Shinzo Abe voor een onderhoud, gevolgd door een diner.