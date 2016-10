Krijgt prinses Elizabeth straks 2.500 euro per dag?

Door: redactie

Grote verontwaardiging in Nederland, waar uitlekte dat kroonprinses Amalia (12) zo'n anderhalf miljoen euro per jaar zal krijgen van de staat eens ze meerderjarig is. Maar ook onze kroonprinses, Elizabeth, kan rekenen op een fikse dotatie in de toekomst, rekende TV Familie uit.

1,5 miljoen euro per jaar, omgerekend zo'n 4.000 euro per dag. Dat is wat prinses Amalia vanaf 2021 zal krijgen van de Nederlandse overheid. Belastingvrij én voor de rest van haar leven. Niet slecht voor iemand die nog aan haar hogere studies moet beginnen.



Maar ook in ons land stelt de wet dat kroonprinses Elizabeth vanaf haar 18e verjaardag een jaarlijks bedrag krijgt. Hoeveel dat precies zal zijn, is een goed bewaard geheim, maar de royaltywatcher van TV Familie schat het bedrag op zo'n 900.000 euro. "Dat ligt in de lijn met wat Albert nu krijgt", klinkt het. Met andere woorden: tijdens haar universitaire studies zal Elizabeth 2.500 euro per dag kunnen opstrijken.



Dat doet heel wat wenkbrauwen fronsen. "Kijk, de essentie van het probleem zit hem niet in het bedrag, maar in de vraag of het normaal is dat een meisje, dat op het punt staat te gaan studeren, ineens zo'n belachelijk hoge som krijgt toegestopt. Zonder daarvoor ook maar één dag te moeten werken", klinkt het bij TV Familie. De broers en zussen van Elizabeth zullen echter geen cent krijgen later, omdat de wet enkel een dotatie voor de kroonprinses voorziet.