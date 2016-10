Belgisch vorstenpaar aangekomen in Tokio

Door: redactie

10/10/16 - 07u06 Bron: Belga

© ap.

Koning Filip en koningin Mathilde zijn aangekomen in de Japanse hoofdstad Tokio voor een staatsbezoek. Dat staat in het teken van 150 jaar diplomatieke banden tussen Japan en België.

© ap.

Het vorstenpaar heeft een reis van vijftien uur achter de rug. Na tussenlandingen in Jekaterinenburg (Rusland) en Ulaanbaatar(Mongolië) landde hun vliegtuig maandagmorgen om acht uur lokale tijd in Tokio.



De komende dagen hebben de koning en de koningin een druk programma af te werken. Ze worden ontvangen door de keizer - met wie het Belgische koningshuis goede banden heeft - en door premier Shinzo Abe.



In het kader van het staatsbezoek zijn ook heel wat bedrijfsleiders naar Japan afgereisd. Japan blijft een van de belangrijkste handelspartners van ons land. Samen met de deelstaten zijn heel wat activiteiten op touw gezet die de economische banden met Japan nog kunnen versterken. Ook de academische relaties tussen beide landen krijgen bijzondere aandacht tijdens het staatsbezoek.