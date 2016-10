Waarom prins George altijd een korte broek aanheeft

Bonne Kerstens

6/10/16 - 16u27 Bron: AD.nl

© AP.

Het is een match made in heaven: prins George en zijn korte broek. Het Britse prinsje is op bijna geen één foto te zonder dat zijn koninklijke blote knietjes aan de buitenwereld worden getoond. Alleen tijdens de jaarlijkse skivakantie is de blonde peuter op de foto gezet in een lange (ski)broek. Waarom toch die steevaste korte broek?

© photo news. © AFP. Het dragen van een korte broek bij jonge jongens is traditie in de Britse upper class. Je ziet de korte broek ook terug op nette kostscholen, waar veel schooluniformen voor jongens tot acht jaar bestaan uit kniekousen, korte broek, overhemd en spencer of colbertje.



William Hanson, een Britse kenner op het gebied van etiquette, vertelt tegen de Britse tabloid People Magazine: "In hogere kringen is het not done dat jongetjes een lange broek dragen. Het 'hoort niet'. Kate zal er altijd over waken dat zij haar kinderen kleedt zoals de ongeschreven regel het voorschrijft."



Vroeger liepen de jongetjes ook rond in jurken, vertelt William. Die traditie dateert uit de zestiende eeuw, toen jongens de eerste jaren van hun leven gekleed gingen in een jurk en vervolgens 'bij het ouder worden' mochten overgaan op broeken. De jurk zou langzamerhand zijn vervangen door een korte broek. Lees ook Stoere prins George poseert voor derde verjaardag

Prins George gaat met alle aandacht lopen op vliegshow

Gespot: Kate Middleton op goedkoop paar sneakers