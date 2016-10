Prins Emmanuel en prinses Elisabeth leren drone besturen

Bewerkt door: Redactie

Open Bedrijvendag Koning Filip, prins Emmanuel en prinses Elisabeth hebben vandaag in het kader van Open Bedrijvendag een bezoek gebracht aan het opleidingscentrum van het technologisch bedrijf Noordzee Drones in Zeebrugge. De koning en zijn kinderen toonden hun kunsten met een van de drones.

Ruim 300 bedrijven zetten vandaag de deuren open en verwachten weer talloze bezoekers. Ook Koning Filip, prins Emmanuel en prinses Elisabeth maakten van de gelegenheid gebruik om een bedrijf te bezoeken en zich tussen het volk te mengen. Aansluitend bij hun interesses kozen ze voor Noordzee Drones.



Het bedrijf is gespecialiseerd in de productie van drones en zette deze week nog hun toestellen in tijdens de kustreddingsoefening in Knokke-Heist. De vorst en zijn kinderen kregen wat uitleg over de technologie en namen zelf de afstandsbediening in handen. De koning bestuurde buiten een groot model, de kinderen leefden zich uit in een zone voor kinderen.