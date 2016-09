Bewaking koninklijke familie kostte vorig jaar 15,2 miljoen

Door: redactie

6/09/16 - 16u37 Bron: Belga

De beveiliging van de koninklijke familie kostte vorig jaar 15,2 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon.

De beveiliging en bescherming van de koninklijke familie gebeurt door het veiligheidsdetachement van de federale politie. Voor de uitvoering van de beschermings- en beveiligingsopdrachten presteerde die dienst 265.300 mensuren, waarvan 175.300 uren voor de bescherming en beveiliging binnen de koninklijke domeinen en 90.000 uren voor de persoonsbescherming van leden van de koninklijke familie tijdens hun verplaatsingen.



43.700 mensuren werden gepresteerd in het raam van het algemeen beheer van de dienst, met inbegrip van opleidingen en trainingen voor het personeel en met inbegrip van het beheer van operationele informatie voor de uitvoering van beschermings- en beveiligingsopdrachten.



"Los van de vraag of koning Filip een legitiem staatshoofd is, is het normaal dat hij in zijn functie beschermd wordt. Maar dat moet dan gebeuren met zijn royaal miljoenenbudget dat hij ontvangt via de civiele lijst", vindt Pas.



Een opsplitsing per lid van het koningshuis kon de minister niet geven. Pas vindt dat de overheid niet "de volledige bloedlijn" van de koning moet beschermen.



In 2014 kostte de bewaking van de koninklijke familie 15,5 miljoen euro. In 2013 was dat 15,8 miljoen euro.