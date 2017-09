Door: sam

20/09/17 - 18u26 Bron: Hollywoodlife

© photo news.

video Harry Styles tourt voor het eerst zonder zijn maatjes van One Direction. De 23-jarige hartenbreker weet wel wat zijn publiek wil horen, want tijdens de eerste avond van zijn tournee maakte hij de meisjes in San Francisco gek met What Makes You Beautiful van de boyband. Oorverdovend kabaal was het resultaat!