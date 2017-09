Gitarist van Rammstein heeft slecht nieuws voor de fans: "Mogelijk laatste album"

Door: redactie

20/09/17 - 11u50 Bron: Belga

© Instagram.

Het langverwachte nieuwe album van de Duitse shockrockband Rammstein wordt mogelijk het laatste, zo heeft teamrock.com vandaag op gezag van gitarist Richard Kruspe gemeld.

Het is alweer geleden van 2009 dat de Duitse band onder de titel 'Liebe Ist Für Alle Da' zijn laatste studioalbum uitbracht. De opnames voor een nieuw starten mogelijk begin volgend jaar waarbij het volgens gitarist Paul Landers de bedoeling is "ongewone methodes en nieuwe ideeën uit te proberen, en het pad te veranderen dat men doorgaans bewandelt".



Maar het zou volgens Kruspe wel eens het orgelpunt kunnen zijn. "Het voelt om een of andere reden aan dat het het laatste album zal zijn dat we zullen maken. Ik kan me vergissen, maar op dit moment heb ik het gevoel dat het misschien het laatste schot is dat we zullen afvuren."



Rammstein ontstond in 1994, om naar eigen zeggen 'Tanzmetal' te produceren, een mengeling van progressieve metal, industrial en techno. Voeg daarbij bizarre en spectaculaire shows.



Topalbums zijn onder andere 'Mutter' (2001) met daarop onder andere 'Sonne' en 'Ich Will', 'Reise, reise' (2004) en 'Rosenrot' (2005).