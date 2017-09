Scala-zangeressen mogen Chinees gaan leren

Jolien Boeckx¿

Zingen in het Chinees? Da's letterlijk nog Chinees voor de meiden van Scala. Maar daar komt snel verandering in. Het dameskoor treedt eind dit jaar vier keer op in China én zal zelfs enkele nummers in het Chinees zingen.

Steven Kolacny: "Scala zet voor het eerst voet op Chinese bodem" © Marc Baert.

Het is de allereerste keer dat de engelenstemmen van Scala naar het verre China trekken. Het koor van de Kolacny-broers mag er in december al zeker vier, en mogelijk zelfs vijf, grote optredens verzorgen in Beijing, Shangai, Kunming, Guangzhou en eventueel Jiangmen. "We waren al drie keer te gast in Japan, twee keer in Zuid-Korea en een keer in Singapore. Maar nu gaan we met Scala dus voor het eerst ook voet zetten op Chinese bodem, spannend", zegt Steven Kolacny.



Culturele band

Het meisjeskoor uit Aarschot werd uitgenodigd door LongStream Culture & Arts Ltd, een internationaal artiestenbureau met hoofdkantoor in het Chinese Guangzhou, en een Europese vestiging in het Duitse Hannover. "LongStream dacht in het begin heel eventjes dat Scala een Duitse groep was. Niet dus", lacht Steven. Het internationale artiestenbureau heeft een belangrijke doelstelling voorop gesteld: een culturele verbinding maken tussen China en andere Europese plaatsen en daar moet Scala bij helpen.



Grote zalen

"Ze plaatsen Scala daarom bewust onmiddellijk in grote, prestigieuze zalen, zoals de Beijing Concert Hall", legt Steven Kolacny uit. En dat is niet alles. De Chinese organisatoren leggen de lat wel héél hoog. Ze hebben namelijk gevraagd om naast de internationaal gekende songs van Scala, ook muziek uit het Chinese repertoire te brengen. "De volgende weken zullen mijn broer Stijn en ik onze schouders zetten onder Chinese pop- en rocksongs. Helemaal niet evident en vréselijk moeilijk dat Chinees", lacht Steven. "We denken daarom na om in Aarschot al eens een try-out te organiseren, enkel en alleen voor Chinees publiek."



