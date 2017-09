"Veiligheid van fans niet gegarandeerd": U2 zegt concert af in St. Louis

Bewerkt door: sam

16/09/17 - 19u25 Bron: Belga

Bono en The Edge tijdens een optreden in de Amsterdam ArenA. © anp.

De Ierse rockband U2 zegt zijn concert van vanavond in de Amerikaanse stad St. Louis af. Daar heerst onrust na de vrijspraak van een politieagent die een zwarte man had doodgeschoten.

"We hebben van de politie van St. Louis vernomen dat ze niet in een positie verkeren om onze fans de normale bescherming te bieden die je verwacht bij een evenement van deze omvang", meldt de band in een Twitterbericht. "We vernemen ook dat het plaatselijke beveiligingspersoneel niet op volle capaciteit zou zijn."