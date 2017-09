Binnenkort nieuw album van K3 en Klaasje heeft een verrassing in petto

Door: redactie

Fans moeten nog twee maanden wachten op het nieuwe album van K3. Maar Klaasje heeft gisteren al op Instagram een tipje van de sluier gelicht: ze gaat op de plaat zelf dwarsfluit spelen. En dat is een primeur voor de meidengroep.

Nooit eerder speelde een meisje van de K3'tjes zelf al een instrument voor een nummer. Dat Klaasje het nu als eerste aandurft is geen verrassing. Ze heeft aan het conservatorium in Amsterdam les gevolgd en gaf in een basisschool muziekles. Ook vormde ze met haar moeder en drie zussen Het Meijer Quintet. Haar mama speelde orgel, de zussen waagden zich aan viool, cello en fagot.



Met een naam als 'Love Cruise' belooft het derde album van de 'nieuwe K3'tjes' romantisch te worden. Dit doet het vermoeden groeien dat K3 voor het eerst een ballade zal uitbrengen.