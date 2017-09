Waarom Pavarotti altijd een witte zakdoek vasthad

TK

6/09/17 - 11u53 Bron: Radio 1

video Vandaag is het exact tien jaar geleden dat Luciano Pavarotti overleed aan de gevolgen van alvleesklierkanker. De Italiaanse tenor was een van de meest beroemde operazangers ooit, die gekenmerkt werd door de witte zakdoek waar hij altijd mee optrad. En daar had hij een heel specifieke reden voor.

Op het podium droeg de tenor altijd een witte zakdoek met zich mee. Om het zweet weg te vegen, is wat de meeste mensen denken. Maar dat blijkt niet helemaal waar. Tenor Stefan Cifolleli vertelde deze week bij Radio 1 dat hij zelf les kreeg van de grootmeester. Zo kwam hij te weten waar de witte zakdoek voor diende: "Het had allemaal te maken met nervositeit. Pavarotti wist niet wat hij moest doen met zijn handen. Zijn pianist had hem aangeraden: 'neem toch een zakdoek'. En toen is het een marketing-ding geworden."



Volgens Stefan is het een gekend probleem bij artiesten. "Elke zanger heeft dat probleem. Waar moet ik mijn handen houden? Je hebt altijd de neiging om jezelf te begeleiden met je handen en dat is niet om aan te zien voor het publiek."



Pavarotti geldt als een van de zangers die opera dichter bij het volk bracht: zijn populairste optreden met de 'Tri Tenori' overtrof qua verkoopscijfers Michael Jackson, Elvis Presley en de Rolling Stones. Hij beheerste alle genres, van opera tot rock, en werkte vaak samen met beroemde artiesten als Bono en Sting. Hieronder zetten we zijn beste duetten op een rijtje: