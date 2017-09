VIDEO: Metallica-frontman James Hetfield zwaar ten val tijdens optreden in Amsterdam

MVDB

5/09/17 - 17u34

© Screenshot Youtube.

video Metallica speelde maandagavond de uitverkochte Amsterdamse concerthal Ziggo Dome plat. Frontman James Hetfield had één en al aandacht voor zijn gitaarspel en merkte zo een openstaand luik achteraan het podium niet op.

Op YouTube-beelden is te zien hoe de zanger valt, vervolgens even blijft liggen, maar dan door twee roadies uit zijn benarde situatie wordt geholpen. Alsof er niets aan de hand was, zette Hetfield nadien zijn gitaarspel verder.