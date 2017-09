K3 plant nieuwe show in 2018

TK

4/09/17 - 11u47

Dit jaar stonden de meisjes van K3 in heel wat zalen met hun 'K3 in de Ruimte'-tournee. Wie dat gemist heeft, kan de show nu op DVD bekijken. Of wachten tot volgend voorjaar, want dan starten Klaasje, Marthe en Hanne gewoon met een nieuwe show.