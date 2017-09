Beatles-fans opgelet: onuitgegeven lied van George Harrison onder de hamer

Bewerkt door: ib

4/09/17 - 04u00 Bron: Belga

The Beatles in 1965: vlnr John Lennon, Ringo Starr, Paul McCartney en George Harrison. © photo news.

Een niet eerder gepubliceerd lied van de in 2001 overleden ex-Beatle George Harrison wordt op 11 september geveild. Dat heeft veilinghuis Omega Auctions maandag bekendgemaakt in Warrington nabij Liverpool. De geluidsband waarop zich ook meerdere Beatles-hits bevinden wordt op een opbrengst van 15.000 Britse pond (omgerekend zowat 16.400 euro) geschat.

De song 'Hello Miss Mary Bee' zou in 1968 ontstaan zijn in India en gewijd zijn aan een vriendin van Harrison. Dat moet blijken uit brieven die samen met de geluidsband geveild worden.



Onbekende foto's

De gitarist was gefascineerd door Indiase spiritualiteit en stak daarmee ook andere leden van de groep aan. Behalve de song en brieven van Harrison zullen ook zowat 70 tot dusver onbekende foto's van de Beatles onder de hamer gaan.