Paul McCartney drumt op nieuw album Foo Fighters

kv

2/08/17 - 23u46 Bron: AP

© epa.

De Foo Fighters hebben Paul McCartney weten te strikken om een bijdrage te leveren aan hun nieuwe album. De ex-Beatle leende niet zijn stem of gitaarspel aan de band van Dave Grohl, maar kroop achter het drumstel voor een track op 'Concrete and Gold'.

In een interview met ET Canada, waarin Dave Grohl McCartney "de meest geweldige vent ter wereld" noemt, vertelt de band hoe de samenwerking tot stand kwam. "Hij had het nummer nog niet eens gehoord", zegt één van de bandleden. "Hij komt binnen en Dave speelt een stukje. Hij zat achter zijn eigen drumstel. Ik dirigeerde met een drumstokje en het stond er in twee takes op."



McCartney werkte eerder samen met Grohl en twee andere oud-leden van Nirvana, bassist Krist Novoselic en huidige Foo Fighters-gitarist Pat Smear. Ze namen in 2013 Cut me Some Slack op voor Grohl's film Sound City.



Grohl benadrukt dat Paul McCartney niet de "surprise pop star" is waar de band het al ruim een maand over heeft. "Hij of zij zingt op de achtergrond op een van de heftigste nummers op de plaat. En we zeggen niemand wie het is." Het enige dat Grohl over de gastartiest kwijt wilde is dat het niet Adele of Taylor Swift is.