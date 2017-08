U2 brengt les muziekgeschiedenis die geen seconde verveelt

Annelies Roebben

U2 tourt momenteel de wereld rond om de dertigste verjaardag van hun The Joshua Tree te vieren, een plaat waar ze in 1987 de wereld mee veroverden. Vanavond pakten ze een uitverkocht Brussels Boudewijnstadio in meteen set van meer dan twee uur lang wereldhits. Het was een lesje muziekgeschiedenis, met prachtige beelden van huisfotograaf Anton Corbijn op de achtergrond.

Starten met een climax: dat deed U2 vanavond in het Brusselse Boudewijnstadion. Op de tonen van Sunday Bloody Sunday kwamen de vier Ieren het podium opgestapt, wat hen meteen een staande ovatie opleverde. De heren stonden bij de eerste vier nummers van hun set op het kleine podium in de vorm van een Joshua Tree - zonder visuals, zonder al te veel licht. Als je niet helemaal vooraan stond, moest je het doen met vier kleine meneertjes in de verte.



Hier sprak de muziek gewoon voor zich, ook al bleek het geluid in het Boudewijnstadion eens te meer een heikel punt. Het hele stadion brulde niettemin gewoon verder mee op de tonen van Pride en New Year's Day - allemaal nummers die ooit leidden tot wat The Joshua Tree werd en waar U2 al een hele tournee lang de avond mee start.



Het is een les muziekgeschiedenis waarbij je je geen moment verveelt. Je hoeft er zelfs geen megafan voor te zijn om te beseffen dat dit meer dan twee uur klassiekers zijn, die in ieders geheugen gebeiteld zitten. U2 is één van de weinige bands ter wereld waarvan je alle leden bij naam kent, en waarvan je ook de drummer ook op straat zou herkennen. Zelfs in het donker en in profiel herken je hen aan hun silhouetten. Maar ook qua sound is er geen herkenbaarder geluid dan de drums van Larry Mullen Jr. bij aanvang van Sunday Bloody Sunday, geen gitaarriff unieker dan die van The Edge.



Overigens, ook bij deze tournee zien we Bono geen gitaar meer spelen. Na het gruwelijke fietsaccident in 2014 is het met zijn hand nooit meer helemaal goed gekomen. Qua stem is hij - op z'n 57, intussen - nog steeds in grote vorm. En er zijn weinig frontmannen van zijn kaliber die 60.000 mensen kunnen dirigeren mits een simpele armzwaai. Kijk naar hem en je ziet waar Coldplay de mosterd vandaan haalde voor zijn stadionshows. "Bruxelles ma belle" noemde Bono onze hoofdstad. "We zijn trots om in de hoofdstad van Europa te spelen." En ook nog: "Hier in Belgie is het ooit allemaal begonnen voor ons, dankzij jullie." Lees ook Bono en George W. Bush: een buitengewone vriendschap

The Joshua Tre Na vier nummers trok de band richting hoofdpodium voor een integrale uitvoering van The Joshua Tree. En volgde een visueel topmoment. Op de tonen van Where the streets have no name werd het gigantische LED-scherm - het grootste ooit, met ingebouwde Joshua Tree - bloedrood om vervolgens over te gaan in beelden van Joshua Tree National Park. Glashelder en van de hand van Anton Corbijn, of de 'Dutch genius', zoals Bono hem noemt. De Nederlandse fotograaf trok speciaal voor deze tournee terug naar de plekken in ondermeer Death Valley waar ooit de orginele foto's voor The Joshua Tree gemaakt werden.



Met deze iconische plaat wilden de vier Ieren het Amerikaanse landschap op muziek zetten. Ze widen de soundtrack schrijven bij de beelden van Amerika die ze kenden uit films van Scorsese en Coppola. Tijdens de huidige verjaardagstournee vormen de foto's en films van Corbijn een soort van roadmovie bij het concert. Prachtig maar niet altijd even evident, want je krijgt de band eigenlijk pas groot op scherm te zien wanneer Bullet The Blue Sky aan de beurt is.



Aangezien de hele Joshua Tree integraal en in volgorde van de plaat gespeeld wordt, weten fans dat het wachten is tot nummer acht eer je de band eindelijk in al haar glorie te zien krijgt. U2 cijfert zich overigens meer dan eens volledig weg om de muziek en de bijbehorende beelden de hoofdrol te laten spelen. Tijdens One - één van de bissen die avond na avond op het programma staan - gaat het licht helemaal uit en neemt de zaal het over. 60.000 lichtjes en de massa die in een adem One zingt - opgedragen aan de pas overleden Sam Shepard: qua samenhorigheidsgevoel wordt het niet beter.