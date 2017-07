Rolling Stones werken aan een nieuw album

Bewerkt door: ADN

De Britse oerrockband Rolling Stones werkt aan een nieuw album, zo heeft een woordvoerder aan het Duitse persbureau DPA bevestigd.

De groep zal "zeer, zeer binnenkort" weer de studio intrekken, had gitarist Keith Richards (73) in een interview aangekondigd dat vorige week op zijn YouTube-kanaal opdook.



Wat er precies zal te horen zijn, wilde Richards nog niet verraden. Maar mogelijk zullen de Stones voortborduren op hun vorige album 'Blue and Lonesome' dat covers van blueslegenden als Jimmy Reed, Willie Dixon en Eddie Taylor omvat. Het succes van het eind vorig jaar uitgebrachte album, het eerste sinds 'A Bigger Bang' van 2006, heeft de groep verrast, zei Richards. Volgens hun platenmaatschappij was het laatste album op nauwelijks drie dagen in Londen ingeblikt.



Sinds het ontstaan van de groep in 1962 hebben de Stones al meer dan twee dozijn studioalbums uitgebracht. In september en oktober toeren ze door Europa.