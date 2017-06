Maak kennis met Slash en Izzy, de Antwerpse tweeling die genoemd is naar de gitaristen van Guns N' Roses

Dietert Bernaers

24/06/17 Het Laatste Nieuws

video Ze komen uit Antwerpen, heten Slash en Izzy en zijn daarmee allicht de enige tweeling ter wereld die genoemd is naar leden van Guns N' Roses. Als de legendarische band uit LA straks op TW Classic speelt, zullen de twee broers vanop de wei even naar de sterrenhemel kijken en hun vader herdenken. «Hij is gestorven toen we tien waren, maar we moeten hem echt bedanken voor onze bijzondere voornamen.»

Het stond onlangs nog in de krant: het is anno 2017 erg trendy om je pasgeborene een voornaam te geven van een popster. Rihanna Raymaekers en Drake Daenen, nog even en ze gaan al naar de kleuterklas.