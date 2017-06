Kiss-bassist laat patentaanvraag bokkengroet vallen

bewerkt door: sam

22/06/17 - 22u26 Bron: ANP

Gene Simmons ziet af van zijn patentaanvraag op de bokkengroet, het handgebaar waarbij de pink en de wijsvinger omhoog worden gestoken. Vorige week zei de bassist van de hardrockband Kiss nog dat het zijn gebaar was.

Simmons had patent op het gebaar aangevraagd bij het Patent and Trademark Office in de Verenigde Staten. Op de website van die organisatie staat nu te lezen dat de aanvraag is ingetrokken.